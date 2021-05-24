Пригожин не увидел повода менять правила Евровидения по просьбе Украины

У представителей Украины нет никакого основания рассуждать об изменении правил оценки выступлений артистов на Евровидении. Об этом в беседе с «360» заявил продюсер Иосиф Пригожин. Он предложил украинской стороне вообще не участвовать в конкурсе.

«С логической точки зрения, когда [Россия и Украина] друг другу не дают баллы, в этом есть смысл. Но я не могу понять, на каком основании представители Украины пытаются менять правила конкурса Евровидение. Они не пробовали не участвовать в этом конкурсе <…> в знак протеста?» — прокомментировал ситуацию Пригожин.

Собеседник добавил, что ему вообще не понятен ажиотаж вокруг Евровидения.

«Я считаю, что мы давно должны были бы выйти из этого в знак протеста. И пусть бы за нами бегали. Сколько можно? Я не понимаю», — поделился своим отношением к популярному телеконкурсу Пригожин.

Ранее член профессионального жюри Евровидения-2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила оценки выступлений представителей своей страны и России и лишить обе стороны возможности голосовать друг за друга. Ранее в Роттердаме российское и украинское жюри не дало артистам ни одного балла.

В этом году Россию на Евровидении представляла певица Manizha. Она заняла девятое место. Украинцам досталась пятая строчка.