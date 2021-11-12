Приговоренная к казни японка выиграла иск о нарушении прав на адвоката

Японка Масуми Хаяси, которую приговорили к высшей мере наказания за отравление людей, подала иск о нарушении прав на адвоката. Суд в Осаке решил, что государство должно выплатить ей 890 тысяч иен (почти восемь тысяч долларов) в качестве компенсации. Об этом сообщил телеканал NНК.

Изначально Хаяси хотела требовала 10 миллионов иен, но суд решил, что одной десятой исковой суммы будет достаточно. Во время расследования выяснилось, что женщине не позволяли общаться с адвокатом более часа подряд, юристу также запрещали пользоваться ноутбуком. Эти нарушения признали незаконными и попирающими права приговоренной к смерти.

Ранее суд установил, что летом 1998 года Масуми Хаяси подсыпала мышьяк в чан с угощением на народном празднике в Вакаяме. В результате этого четыре человека умерли, 63 получили тяжелое отравление.

По версии суда, женщина поступила так из мести — она хотела отплатить соседям, с которыми серьезно поссорилась. Мышьяк она взяла из запасов мужа, который имел компанию по борьбе с вредными насекомыми. Хаяси приговорили к казни. Свою вину она не признала.