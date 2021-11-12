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    12 ноября 2021, 09:26

    Приговоренная к казни японка выиграла иск о нарушении прав на адвоката

    NHK: приговоренная к смерти японка выиграла $8 тысяч по иску о нарушении прав на адвоката

    Андрей Иванов

    Японка Масуми Хаяси, которую приговорили к высшей мере наказания за отравление людей, подала иск о нарушении прав на адвоката. Суд в Осаке решил, что государство должно выплатить ей 890 тысяч иен (почти восемь тысяч долларов) в качестве компенсации. Об этом сообщил телеканал NНК.

    Приговоренная к казни японка выиграла иск о нарушении прав на адвоката

    Изначально Хаяси хотела требовала 10 миллионов иен, но суд решил, что одной десятой исковой суммы будет достаточно. Во время расследования выяснилось, что женщине не позволяли общаться с адвокатом более часа подряд, юристу также запрещали пользоваться ноутбуком. Эти нарушения признали незаконными и попирающими права приговоренной к смерти.

    Ранее суд установил, что летом 1998 года Масуми Хаяси подсыпала мышьяк в чан с угощением на народном празднике в Вакаяме. В результате этого четыре человека умерли, 63 получили тяжелое отравление.

    По версии суда, женщина поступила так из мести — она хотела отплатить соседям, с которыми серьезно поссорилась. Мышьяк она взяла из запасов мужа, который имел компанию по борьбе с вредными насекомыми. Хаяси приговорили к казни. Свою вину она не признала.