Мир 09 мая 2023, 05:08 Приговор по «закону Родченкова» вынесут впервые в истории в США Американский врач признал вину по «закону Родченкова» Pxhere

Читать 360tv в

Впервые в истории американскому врачу в США вынесут приговор по «закону Родченкова». Эрик Лира признал вину в предоставлении допинга спортсменам, участвовавшим в Олимпийских играх, сказано на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Доктор признал, что передал нигерийскому спортсмену Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре запрещенные вещества перед Олимпиадой в Токио. Сам он рассказал, что советовал спортсменам в случае обнаружения допинга сваливать все на употребленное в пищу мясо. Максимальное наказание по «закону Родченкова» предусматривает 10 лет лишения свободы.

Реклама

Прокуратура выдвинула обвинение Лире после расследования, проведенного ФБР в сотрудничестве с антидопинговым агентством США. Они расследовали цепочку поставок запрещенных препаратов из Центральной и Южной Америки спортсменам и другим лицам.

Ранее США пригрозили привлечь к ответственности россиян, причастных к делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой, применив «акт Родченкова».