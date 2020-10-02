Приговор Януковичу по делу о государственной измене оставили в силе

Суд Киева оставил в силе приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. По делу о государственной измене его заочно лишили свободы на 13 лет.

Об этом сообщил адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк в своем Facebook.

«Сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда об отказе в признании незаконным приговора Оболонского районного суда в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича подтвердило, что судебной системой продолжают управлять люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года и действительно виновные в сдаче Крыма», — написал он.

Ранее Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по этому делу. Бывшего президента отстранили от власти в 2014 году. После этого, переживая за свою жизнь, Янукович уехал из Украины. Власти, которые стали управлять страной после событий на майдане, обвинили его в создании преступной организации, государственной измене и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам Янукович не признает свою вину ни по одному из обвинений.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киев рассмотрел дела о госизмене, которое возбудили против экс-президента Украины. Суд заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Его адвокаты подали апелляции — их рассмотрение началось 24 сентября 2019 года.