Приглашенную солистку Большого театра проверили на коронавирус. Диагноз не подтвердился

Артистке вызвали скорую помощь, которая приехала вместе со специалистами из Роспотребнадзора. Из-за обследования спектакль значительно задержали.

В итоге Молинари успешно выступила и уехала из страны сразу после получения результатов теста. Диагноз не подтвердился.