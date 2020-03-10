Приглашенную солистку Большого театра проверили на коронавирус. Диагноз не подтвердился
Итальянская оперная певица Чечилия Молинари была приглашена для выступления в Большом театре. В день спектакля она почувствовала себя плохо, после чего ей пришлось сдавать анализы на коронавирус. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Артистке вызвали скорую помощь, которая приехала вместе со специалистами из Роспотребнадзора. Из-за обследования спектакль значительно задержали.
В итоге Молинари успешно выступила и уехала из страны сразу после получения результатов теста. Диагноз не подтвердился.