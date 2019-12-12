Приглашение Зеленского действует: российских журналистов пустили в Киев

Приглашение прозвучало 10 декабря после саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Походите ножками»: Зеленский предложил российским СМИ приехать на Украину Подробнее

Начиная с 2014 года попасть на Украину российским журналистам было проблематично — действовал своего рода негласный запрет на въезд. Нередко репортеры прибегали к уловкам, рассказывая, что едут на свидание, на концерт или больному родственнику.

Сегодня, 12 декабря, съемочная группа телеканала «Звезда» сообщила, что ей удалось пройти украинскую таможню.

«Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении — техника и микрофон с нашим логотипом», — рассказала Диана Сирази, корреспондент «Звезды».

Отмечается, что сотрудники таможни не задали съемочной группе вопрос о цели визита. Журналистов пропустили.

«Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане», — сообщила корреспондент «Звезды».