  • Приглашение Зеленского действует: российских журналистов пустили в Киев

    12 декабря 2019, 12:18

    Ирина Нагайникова

    На пресс-конференции после саммита в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский предложил российским журналистам приехать в его страну. Впервые с 2014 года украинская таможня беспрепятственно пропустила репортеров из России. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Приглашение прозвучало 10 декабря после саммита «нормандской четверки» в Париже.

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    Начиная с 2014 года попасть на Украину российским журналистам было проблематично — действовал своего рода негласный запрет на въезд. Нередко репортеры прибегали к уловкам, рассказывая, что едут на свидание, на концерт или больному родственнику.

    Сегодня, 12 декабря, съемочная группа телеканала «Звезда» сообщила, что ей удалось пройти украинскую таможню.

    «Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении — техника и микрофон с нашим логотипом», — рассказала Диана Сирази, корреспондент «Звезды».

    Отмечается, что сотрудники таможни не задали съемочной группе вопрос о цели визита. Журналистов пропустили.

    «Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане», — сообщила корреспондент «Звезды».