Мир 14 июля 2023, 09:44 Приглашение Украины в НАТО приведет к началу мировой войны — Орбан Премьер-министр Орбан: приглашение Украины в НАТО может привести к мировой войне РИА «Новости»

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НАТО на саммите в Вильнюсе поступил правильно, не пригласив Украину в свой состав. Иначе это могло бы привести к началу новой мировой войны. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», — сказал венгерский политик.

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Орбан добавил, что «украинцы агрессивны», постоянно что-то требуют. Поэтому конфликт может длиться долго. Кроме того, некоторые западные государства хотят, чтобы кризис продолжался.

Запад продолжит дразнить киевский режим «морковкой» с перспективами вступления в ЕС и НАТО и управлять страной. При этом отказ принимать Украину в военно-политический блок вывел из себя президента Владимира Зеленского. Тот даже попытался шантажировать участников Североатлантического альянса.

Американский политолог Джон Миршаймер предположил, что конфликт продлится еще два года. В итоге Украина может потерять обширные территории и превратиться в государство-обрубок, писал «Царьград».