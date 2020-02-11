Приезжих избили за русскую речь в Польше
В польском городе Торунь неизвестные избили приезжих из Украины, Белоруссии и России за то, что те говорили на русском языке. Среди пострадавших были и местные жители. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, хулиганы с криками «Польша для поляков» накинулись на группу из пяти человек и избили их. По словам одного из пострадавших, который оказался местным жителем, нападавшие ударили даже девушку. При этом прохожие не предприняли никаких попыток помочь потерпевшим. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители ищут нарушителей.