Приезжих избили за русскую речь в Польше

По данным издания, хулиганы с криками «Польша для поляков» накинулись на группу из пяти человек и избили их. По словам одного из пострадавших, который оказался местным жителем, нападавшие ударили даже девушку. При этом прохожие не предприняли никаких попыток помочь потерпевшим. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители ищут нарушителей.