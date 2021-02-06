Приезжающим в Россию на поезде нужна справка об отсутствии ковида

Приезжающим в Россию на поезде нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19. Она должна быть выдана не позднее чем за три дня до даты пересечения границы.

Об этом сказано в рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении. Документ был размещен на сайте Роспотребнадзора.

Люди, приехавшие в страну из-за рубежа на поезде, «обязаны представить справку об обследовании» на «COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР».

Согласно документу, на вокзалах рекомендовано организовывать отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров.

По всему миру снижается количество новых случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения инфекции замедляются, но нужно продолжать соблюдать ограничения, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она добавила, что на снижение заболеваемости подействовала вакцинация населения стран от ковида.