Приемы «геббельсовской пропаганды» увидели в кадрах из Бучи

Распространенную украинскими СМИ и чиновниками видеозапись из города Буча член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод назвал очередной провокацией СБУ, которая переняла приемы «геббельсовской пропаганды» и использовала опыт постановок из Сирии. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Буч отметил, что средствах массовой информации и социальных сетях уже появилось достаточно подтверждений недостоверности кадров.

«СБУ вместе с подручными пропагандистами наспех сварганили очередную антироссийскую провокацию», — заявил член СПЧ.

Он добавил, что многие эксперты подтвердили, что люди, изображающие убитых, шевелят руками и уходят с дороги после того, как камера начинает отворачивать и перестает его снимать.

«Подобные постановочные кадры мы помним по событиям в Сирии, когда нам показывали детей, которые якобы пострадали от химической атаки», — напомнил Брод. Эксперт добавил, что руководство Киева использует приемы «геббельсовской пропаганды», которые давно известны.

Министерство обороны России назвало публикацию фотографий и видео из Бучи с якобы массовыми убийством местных жителей очередной провокацией Киева. В ведомстве напомнили, что российские военные покинули город 30 марта, на следующий день после переговоров в Стамбуле. Это подтверждает видеообращение мэра города Анатолия Федорука, которое он опубликовал на следующий день.

Спустя четыре дня в Сети начинают распространяться фото и видео с лежащими людьми со связанными руками. Но на них нет следов окоченения, трупных пятен или текущей крови. При этом появление кадров совпало с прибытием в город сотрудников СБУ украинской прессы.

В Минобороны подчеркнули, что во время присутствия российских войск жизнь в городе не замирала, работала сотовая связь, а выезды были открыты. Но южные окраины Бучи сильно пострадали от обстрелов из крупнокалиберного оружия украинских войск.