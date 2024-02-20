Мир 20 февраля 2024, 16:53 Приемный сын Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки Живущий в Сиднее Сырский-младший поздравил Россию с освобождением Авдеевки

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Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван пришел в генконсульство России в Сиднее и обратился к россиянам с поздравлением в связи с освобождением Авдеевки. Об этом сообщило издание «Известия».

Живущий в Австралии родственник Сырского пришел в консульство в папахе и футболке с символом Z на груди и надписью «Слава Богу, мы казаки» на спине. Он рассказал, что собирается получать российское гражданство.

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«Слава России», — крикнул Сырский-младший.

По информации издания, сын главкома ВСУ переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.

Ранее Александра Сырского заметили на видео с парада 1986 года на Красной площади. Будущий главком ВСУ являлся курсантом Московского высшего общевойскового командного училища и участвовал в мероприятии. На кадрах видно, как Сырский маршировал в строю.