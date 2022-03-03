Приехавшая в Россию из Донбасса мать пятерых детей рассказала о первых обстрелах

Уроженка города Комсомольское в Донецкой Народной Республике Лариса Верзилова эвакуировалась в Воронеж после нового обострения ситуации. С собой она забрала своих пятерых детей. В беседе с сайтом kp.ru она заявила, что если бы Россия не вмешалась в ситуацию, то их всех могли убить.

По словам женщины, собирались быстро. Часть вещей она сложила детям в портфели, самого маленького ребенка везла на коляске и взяла с собой только одну сумку.

Лариса рассказала, что впервые с обстрелами со стороны украинских военных она столкнулась 1 сентября 2015 года.

«Я хорошо помню, потому что 31 августа у моего ребенка день рождения. Начались обстрелы, летали везде снаряды по всему городу и за городом. Наш город не так пострадал, как рядом стоящие села Авангард и Старобешево. Но попадания были в дома и возле детского садика упал снаряд», — поделилась она.

Женщина отметила, что вместе с детьми она жила в подвале у соседки. В ее доме в погребе было холодно. По ночам женщины выходили, чтобы приготовить еду на кострах, потому что ни газа, ни электричества не было.

Сейчас Лариса живет в Воронеже. В Донецкой Народной Республике у нее остались мать и сестры, поэтому она очень хочет вернуться обратно, но только если там станет спокойно.

Новые обстрелы в Донбассе начались в середине февраля. Украинские военные начали масштабную бомбардировку жилых районов Донецкой и Луганской народных республик. Руководители регионов объявили о срочной эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Россию.

Президент Владимир Путин распорядился организовать места расселения для беженцев и обеспечить их всем необходимым. Российский лидер объявил, что признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Для того, чтобы обеспечить их безопасность, президент России приказал начать специальную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы начали атаку на военную инфраструктуру соседней страны.