Мир 21 ноября 2023, 12:03 Приехавшая в Киев Санду почтила память жертв Евромайдана Офис Зеленского сообщил о прибытии в Киев президента Молдавии Майи Санду РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду приехала с визитом в Киев и приняла участие в мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы, отмечаемого на Украине 21 ноября. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

В праздник, приуроченный к годовщине начала «оранжевой революции» и Евромайдана, украинский лидер и его жена Елена Зеленская почтили память погибших во время протестов в Киеве в 2013-2014 годах. Санду присоединилась к президенту и первой леди Украины.

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«Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее Героев Небесной сотни в Киеве», — указали в офисе украинского президента.

Участники мероприятия также отдали дань памяти возле портретов погибших участников протестов. В честь жертв Евромайдана прозвучали удары в колокол.

Ранее Майя Санду опозорилась, когда поздравляла украинцев с Днем независимости. Позади президента Молдавии оказались перевернутые украинские флаги.