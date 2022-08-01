Папа римский собрался приехать в Россию

Римский папа Франциск весной планирует приехать в Россию. Он хочет посетить Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Он сказал мне, что от поставки он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа римский уверен, что приедет в нашу страну», — привело слова Севастьянова РИА «Новости».

Как уточнил председатель союза, понтифик задумал увидеть ряд православных святынь. Священнослужитель планирует зайти в Успенский собор и церковь святого папы римского Мартина I в Москве. Также он хочет сходить в Третьяковскую галерею и пройти по следам писателя Федора Достоевского в Петербурге.

В конце июля папа римский прилетел на неделю в Канаду. Там он намерен выступить с извинениями за жестокое обращение Католической церкви с детьми коренных народов Канады в школах-интернатах.

Свою поездку Франциск назвал тяжелым испытанием из-за проблем со здоровьем. Он заявил, что ему стоит задуматься об отречении от престола. Он подчеркнул, что католики имеют право выбрать себе нового папу.