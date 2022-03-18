Более 2 миллионов беженцев приехали в Польшу с Украины

Число беженцев, прибывших с Украины в Польшу с начале спецоперации России, превысило два миллиона. Об этом заявила пограничная охрана республики на своей странице в Twitter.

«Сегодня, 18 марта, в 09:00 (11:00 по московскому времени) число беженцев с Украины превысило два миллиона. Это в основном женщины с детьми», — информировала служба.

По данным погранохраны Польши, поток беженцев в последние дни стал уменьшаться.

«Вчера сотрудники погранохраны оформили 52,5 тысячи приезжающих, что на 11% меньше в сравнении с показателями днем ранее (59,2 тысячи). Сегодня до 07:00 (09:00 по московскому времени) — 7,1 тысячи, снижение на 41% с 12 тысяч», — сказано в сообщении.

При этом из Польши на Украину с 24 февраля направились 227 тысяч человек.

Многие прибывшие в Польшу используют услуги специальных пунктов приема беженцев. Организации занимаются размещением людей, всего по стране создано 30 таких пунктов.

При этом крупные польские города сообщили, что больше не смогут принимать беженцев. Уехавших с Украины призвали поселяться в маленьких населенных пунктах. Также специальные поезда с беженцами отправились из республики в другие страны Европы. Об этом написал ТАСС.