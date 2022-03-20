«Приехали спасать телевизоры». Группу переодетых в форму МЧС мародеров задержали на Украине
Переодетых в спасателей мародеров задержали на Украине
Украинцы задержали группу мародеров, переодетых в форму спасателей. Видео с места разошлось по социальным сетям.
По словам авторов видео, мародеры приехали из Днепра ради грабежей.
«Приехали спасать телевизоры», — заявил автор видео.
Кроме формы злоумышленники нашли служебную машину оперативной службы, куда складывали свою добычу. Как отметил один из авторов видео, краденую технику даже замотали в пленку.
Мародерство на Украине началось после раздачи оружия всем желающим. Местные жители чаще ловят грабителей сами. В качестве наказания злоумышленников раздевают и привязывают к столбам дожидаться полицию.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что для того, чтобы погасить волну преступности, полиция и Национальная гвардия Украины получат приказ расстреливать мародеров вместо задержания. Идею поддержал мэр Ахтырки Павел Кузьменко, который предложил расстреливать грабителей на месте.