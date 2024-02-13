13 февраля 2024, 10:37
«Придут новые мобики». Украинский солдат заявил о сотнях убитых бойцов ВСУ
WP: ВСУ теряют сотни солдат каждый день
Украинский солдат Жасулан Дусембин в интервью The Washington Post заявил, что во время боев в Серебрянском лесничестве ВСУ потеряли около сотни человек за один день. Другие военнослужащие подтвердили, что укомплектованность боевых соединений на 35% стала типичной для ВСУ.
Украинская армия продолжает нести колоссальные потери. При этом военное руководство не задумывается о жизни простых солдат.
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«„Какая разница? Придут новые мобики“. Я слышал эту фразу не раз», — рассказал Дусембин.
По его словам, офицеры не переживают о потерях. Более того, многим бойцам пригрозили отправить на передовую, где они «сдохнут» в одном из «мясных штурмов».
Об этом также заявил боец 110-й бригады Дмитрий Горбань. Оказалось, что украинских солдат бросают вперед без разведывательных данных и артиллерийской поддержки. Их заставляют держать оборону даже при существенном превосходстве российских военнослужащих.
Ранее из-за нехватки кадров ряды ВСУ пополнили женщины. Они заключили контракт с Минобороны Украины и находятся на позициях в направлении Сватова и Кременной.
ВСУ
Украина
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