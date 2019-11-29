«Придут к компромиссу». Эксперт прокомментировал переговоры по газу между Россией и Украиной

Россия и Украина провели переговоры в Вене по газу Подробнее

«Скорее всего, стороны придут к компромиссу, но либо ближе к дате окончания срока действующего договора, либо через несколько дней после него. Скорее всего, это будет компромисс, близкий к тем условиям, которые предлагает „Газпром“: это краткосрочный контракт по транзиту, с небольшим объемом и в качестве бонуса — со скидкой для украинской стороны», — уточнил Безпалько.

Эксперт убежден, что Украина согласится на компромисс, «смирившись с неизбежным».

«Может быть, он попытается какое-то время пошантажировать… Но шантаж Киева оказывается неэффективным, Россия не поддается на этот шантаж», — пояснил Безпалько.

Ранее министры энергетики России и Украины провели переговоры по газу в Вене. На встрече присутствовали представители энергетических компаний «Газпром» и «Нафтогаз», а также «Оператора ГТС».