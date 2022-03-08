Многие люди, которые уехали из Донбасса до 2014 года, теперь подвержены пропаганде украинского режима и не верят, что все эти годы каратели обстреливают мирных людей. Об этом в эфире «360» рассказал житель Донецка Виталий.

В Донецке страдают только мирные люди. Националисты не стреляют по военным объектам на линии разграничения. Боевики целенаправленно обстреливают город. По словам Виталия, никто из жителей не понимает, какой цели добиваются каратели.

«Хочется, чтобы все военные преступники с той стороны понесли заслуженное наказание за свои деяния. Потому что много людей погибло, очень большое количество инфраструктуры, жилого фонда разрушено», — сказал он.

Виталий рассказал, что многие, кто уехал из Донбасса до начала конфликта, теперь стали подвержены украинской пропаганде и не верят в происходящее. Таких людей предостаточно, по его словам.

«Говорят: это все ваша пропаганда, вы там сами придумываете все, вас никто не обстреливает, вас хотят легитимно и мирно вернуть в территориальное поле Украины», — сообщил житель Донецка.

Виталий признался, что все это вызывает у него большое разочарование.

«В голове не укладывается, как люди русскоязычные с востока Украины, насколько их зомбировали и насколько они себя алчно и подло ведут. Я говорю знакомым, приезжайте в Донецк, посмотрите, что здесь происходит, я вас отвезу в район аэропорта, в Киевский район, на Петровку, вы посмотрите, что сделала украинская армия за восемь лет с Донецком. Со слезами на глазах, ну просто смотреть невозможно», — заявил он.

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