Эксклюзив 02 мая 2023, 12:22 «Придумали проблему». Стало известно, зачем США угрожают сами себе дефолтом Политолог Дудчак: политики США угрожают дефолтом, чтобы надавить на действующую власть Unsplash

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Минфин США сообщил, что не сможет обслуживать госдолг, вероятно, уже к 1 июня. Однако дефолта не произойдет, уверен политолог, экономист Александр Дудчак. Он пояснил «360», что США то и дело «сами себя пугают» дефолтом, но часто у этих заявлений имеется конкретная цель: надавить на действующее руководство страной.

«А с чего дефолт должен случиться? Не случится. Они не в первый раз сами себя пугают дефолтом, а потом успешно решают проблему. Дефолта не будет просто потому, что США проголосуют за увеличение потолка», — рассудил эксперт.

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Он отметил, что все споры, которые сейчас ведутся между республиканцами и демократами, сводятся, по сути, к одному вопросу: как этот потолок поднимать. Республиканцы настаивают на том, чтобы к представителям законодательной власти каждый раз ходили «на поклон» и согласовывали действия, связанные с повышением потолка, а демократы требуют, чтобы этот потолок увеличился в автоматическом режиме. В итоге власти США решат эту проблему, «сами себе разрешат новые заимствования», уверен Дудчак.

США пытаются «доить» всю планету

Решения по поводу потолка госдолга принимаются на государственном уровне и часто сопряжено с политическими дискуссиями, добавил он.

«Политические партии, которые находятся в оппозиции, пытаются заработать себе очки, давя на то, что у Америки огромные долги и надо что-то делать. Но это просто инструмент давления на действующую власть», — подчеркнул собеседник канала.

Он добавил, что пока США имеют возможность «паразитировать на всей остальной части планеты», хотя делать это становится все сложнее: многие страны уходят от доллара, ведут расчеты в национальных валютах.

«Раньше США могли все купить в любой точке планеты, напечатав доллары, но теперь им приходится или уничтожать государства, или заставлять руководство действовать не в интересах своих стран, а в интересах Вашингтона. Что мы видим на примере Германии, Франции и той же Украины», — резюмировал Александр Дудчак.