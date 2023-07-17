Мир 17 июля 2023, 13:48 Приднестровского политика Олега Хоржана убили в его доме МВД Приднестровья сообщило об убийстве главы компартии Олега Хоржана Пресс-служба КПРФ

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Труп приднестровского политика и лидера местной компартии Олега Хоржана обнаружили в его собственном доме в селе Суклея. Как сообщил пресс-центр МВД непризнанной республики, на теле увидели признаки насильственной смерти.

В ведомстве подчеркнули, что труп Хоржана в одной из комнат нашла его супруга. Тело находилось рядом с открытым сейфом, который оказался пустым.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В Следственном комитете республики завели уголовное дело.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале заявил, что минувшей ночью убили лидера приднестровских коммунистов Олега Хоржана. Он подчеркнул, что вся фракция КПРФ в Госдуме потребовала немедленного расследования.

Олег Хоржан занимал пост депутата Верховного совета Приднестровья с 2010 по 2019 год. Мандата он лишился в результате уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Суд приговорил Хоржана к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, но еще в прошлом году политик вышел из тюрьмы и объявил о планах баллотироваться в парламент.