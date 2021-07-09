Приднестровского пограничника попытались украсть на КПП. Видео

Активисты «Альянса за объединение румын» (AUR) устроили пикет на КПП «Варница». В какой-то момент они попытались украсть одного из приднестровских пограничников, но сделать этого им не дали.

Представители движения собрались у пункта пропуска 8 июля, сообщило EADaily. Сначала они уговаривали приднестровских пограничников разрешить им пройти, но затем ситуация переросла в стычку. На место отправили молдавских полицейских. Одного из офицеров активисты попытались похитить, затащив его в автобус.

«Наши однопартийцы попытались задержать и передать молдавской полиции одного из офицеров так называемого местного Министерства госбезопасности, у которого есть гражданство Республики Молдавия», — рассказал один из лидеров движения Валерий Мунтяну.

Он добавил, что задержать хотели человека, который якобы находится в розыске и проходит по нескольким уголовным делам в Молдавии. Пограничники успели вытащить офицера из автобуса.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что пограничники охраняют границу на законных основаниях. Он призвал молдавскую сторону прекратить провокации.