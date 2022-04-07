Приднестровье заявило об отсутствии военных намерений в отношении Украины

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщил, что не имеет «военных намерений» против Украины. Заявление появилось на сайте организации.

«Приднестровская Молдавская Республика не осуществляет никаких приготовлений и не имеет военных намерений в отношении приграничных с Приднестровьем областей Украины. Повторяем, что данная принципиальная позиция приднестровского государства имеет неизменный характер», — отмечено в сообщении.

Указывается, что поводом для него стало распространение в соцсетях Генштаба ВСУ сообщений о «якобы милитаристских действиях приднестровской стороны МИД ПМР».

Более 80 тысяч постоянно живущих в Приднестровье граждан Украины, равно как и порядка 27 тысяч прибывших в республику украинских беженцев, находятся в полной безопасности, подчеркнули в министерстве.

МИД Приднестровья призвал украинскую сторону «более гуманно относиться к психологическому состоянию собственных граждан» в граничащих с Приднестровьем районах и воздержаться от сообщений, создающих «необоснованную напряженность».