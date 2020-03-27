Приднестровье заявило, что ему нужна помощь России

В непризнанном Приднестровье решили попросить помощи у России. Поддержка нужна проживающим в ПМР россиянам. Из-за действий Молдавии они остались без средств к существованию.

Сейчас в Приднестровье нельзя пользоваться банковскими картами Visa и Mastercard, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Ограничения Кишинева действуют чуть больше двух месяцев. В условиях особого режима они особенно критичны.

«В условиях ЧС данные действия Республики Молдова ставят под угрозу права и свободы наших граждан, прежде всего граждан России», — заявил Красносельский.

Visa и Mastercard в основном пользовались пожилые люди. На карту им приходила пенсия или переводы из РФ. Таких граждан в ПМР около 10 тысяч.

«Порядка 10 тысяч граждан остались фактически без средств к существованию благодаря действиям молдавской стороны. Это российские граждане», — заметил глава непризнанного Приднестровья.

Выездом за пределы республики проблему не решить: из-за карантина покинуть территорию ПМР практически невозможно. С 17 марта здесь действует режим чрезвычайного положения. Он продлится 19 дней. Покидать Приднестровье нельзя.

«Очень важно обратиться ко всем участникам и посредникам формата „5+2“, к России для защиты граждан России, проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики», — заключил Вадим Красносельский.

В переговорах «5+2» в качестве сторон конфликта участвуют Кишинев и Тирасполь. Посредниками выступают Россия, Украина и ОБСЕ, наблюдателями — Евросоюз и США. Приднестровье, где около 60% жителей — россияне и украинцы, хотело выйти из состава Молдавии еще во времена СССР. Кишинев не контролирует территорию с 1992 года.