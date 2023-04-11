Мир 11 апреля 2023, 22:17 Приднестровье разработает уголовный кодекс по образцу российского Верховный совет Приднестровья разработает проект нового УПК по образцу российского РИА «Новости»

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В Приднестровье решили разработать уголовно-процессуальный кодекс по российскому образцу. Об этом сообщили в пресс-службе парламента непризнанной республики. Документ составит его Верховный Совет.

Председатель парламентского комитета по законодательству, вице-спикер Галина Антюфеева подчеркнула, что в УПК страны ежегодно направляют больше количество изменений. Это продиктовано жизнью, а законодательство Приднестровья гармонизирует с российским.

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«Мы считаем, что внести такие комплексные изменения уголовно-процессуального законодательства без разработки нового УПК невозможно», — подчеркнула Антюфеева.

В рабочую группу по разработке документа вошли работники прокуратуры и представители парламента. Ее заседания будут проходить до апреля 2024 года: тщательный подход поможет выверить законопроект по каждой главе и статье.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что путь к мировой войне пройдет через Приднестровье. По его словам, в настоящее время открытым является вопрос о том, какое оружие при этом будут применять.