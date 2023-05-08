Мир 08 мая 2023, 10:56 Приднестровье призвало Россию увеличить число миротворцев Представитель ПМР Манаков: Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев РИА «Новости»

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Власти Приднестровской Молдавской Республики попросили Россию увеличить число миротворцев в регионе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава представительства ПМР в Москве Леонид Манаков.

По его словам, основным фактором безопасности в республике являются именно российские миротворцы.

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«Это основное препятствие для горячих голов на Украине и в Молдавии. Пока миротворческая миссия России продолжается, власти Молдавии скованны в любых приготовлениях и военных планах против Приднестровья», — сообщил он.

Манаков напомнил, что контингент российских мотострелковых батальонов сократился с шести до двух еще в 1995 году.

«По штату полагается 3100 человек, но сейчас численность миротворцев не превышает 450 человек», — добавил глава представительства.

Он отметил, что с юридической точки зрения увеличение миротворческого контингента возможно. И в ПМР об этом ходатайствовали.

«С точки зрения террористической угрозы и ухудшения рисков безопасности оно оправданно», — подчеркнул Манаков.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило часть подразделений в Одесскую область для провокаций против Приднестровья.