28 марта 2023, 20:32
Приднестровье назвали путем к мировой войне
Глава ПМР Красносельский: прямой путь к мировой войне лежит через Приднестровье
Путь к мировой войне пройдет через Приднестровье. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Его слова привело РИА «Новости».
«Через Приднестровье — прямой путь к мировой войне. <…> Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдавия. Мы соседи. Вмешается Молдавия — вмешается и Румыния, а это член НАТО. Вмешается Румыния — вмешается и Россия», — пояснил он.
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По словам Красносельского, в настоящее время открытым является вопрос о том, какое оружие при этом будут применять. Лидер ПМР уверен, что в случае глобального конфликта страны не будут ограничиваться в средствах.
ВСУ начали стягивать военную технику к украинского-приднестровской границе в последних числах февраля. Украинские беспилотники стали чаще видеть над территорией Приднестровья.
Минобороны России ранее сообщило, что украинских военных готовят к вторжению в ПМР в ответ на наступление ВС России, которое якобы осуществлялось с этой территории. В ведомстве пообещали, что российские военные «адекватно отреагируют» на эти шаги со стороны Украины.
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