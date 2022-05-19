«Придется заплатить цену». В «Газпром нефти» назвали последствия отказа от российской нефти для ЕС

Эмбарго на российскую нефть, которое может ввести Евросоюз, негативно скажется на уровне жизни людей в странах ЕС. Цены на энергоносители вырастут еще сильнее, а в поставках топлива для автомобилей возможны перебои.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков допустил принятие решение по эмбарго нефти из РФ. Его процитировало РИА «Новости».

«В XIX веке все люди на Земле жили без нефти и газа. Это, безусловно, скажется на уровне жизни. Надо понимать, что придется заплатить за это цену», — подчеркнул Дюков.

Из-за эмбарго, предупредил он, стоимость энергоносителей в ЕС взлетит еще сильнее, чем сейчас. В «Газпром нефти» заметили, что нельзя исключать перебои в поставках автомобильного топлива, отключения электроэнергии и остановку производств.

Доля нефти в качестве источника энергии, отметил Дюков, в мире так или иначе будет сокращаться. Полностью нефть при этом не исчезнет и останется востребованной в течение длительного времени.

Единственным энергоносителем, который больше не используют, глава «Газпром нефти» назвал китовый жир.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокировали как раз из-за постепенного эмбарго на импорт российской нефти.