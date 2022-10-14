Бесплатный интернет для Украины закончился. Теперь платить придется не только за связь | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 22:40 Поделиться Telegram

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Viber Бесплатный интернет для Украины закончился. Теперь платить придется не только за связь «Голос Мордора»: Запад превратил Украину в бизнес-проект РИА «Новости»

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Компания SpaceX решила больше оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине. Миллиардер Илон Маск решил больше оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине и предложил Пентагону взять эти расходы на себя. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» поразмышлял над тем, что ждет Украину и какую выгоду из этого извлечет для себя Запад.

Далее — прямая речь.

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Сегодня украинцы узнали, что оказывается, за интернет надо платить. Очень неожиданное открытие, которое уже привело к тому, что благодетель, раздававший этот самый интернет какое-то время бесплатно, попал на сайт «Миротворец», удостоился обидного прозвища и был вымаран из постеров с изображением знаменитостей, поддерживающих Украину.

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И дело в том, что интернет оказался не бесплатным, вовсе не в политике. Конечно, то, что Илона Маска оскорбляли все, кому не лень за его инициативы по Украине, определенное влияние имело, но все-таки, главную роль тут играют бабки, которые Илон Маск очень любит, как и любой бизнесмен.

Дать украинцам Starlink — было прекрасной бизнес-идеей. А то, что поначалу было бесплатно — вполне укладывается в логику этой идеи. Система, на самом деле замечательная. Да и украинские военные используют ее по полной, прокачивая по ней огромный трафик, куда больше, чем обычные бытовые потребители.

ВСУ к ней привыкли, она стала практически незаменимой, вот ровно как бесплатный героин, на который опытный наркодилер подсадил очередного лоха. А когда лоха начало без героина ломать — героин внезапно стал платным. И ведь это фигня, что платить придется Пентагону. Маску на самом деле без разницы, кто платит.

Только во всей этой истории есть и еще один интересный момент — со временем, украинцы начнут узнавать, что в общем-то вообще ничего бесплатного нет. Ни гаубиц «три топора», ни «джавелинов», ни «хаймарсов», ни еще каких-то там вундерваффе.

Запад выставит Украине валютный счет за оружие

Платить придется за все и счет выкатят обязательно. Если, конечно, от Украины что-то там сохранится и будет кому выкатывать счет.

Припомнят каждую железку, каждый сухпай и полевую аптечку. Не забудут ничего. Просто потому что все поставки на Украину тщательно документируются и в крайней правой графе, возле каждой позиции стоит цена в свободно конвертируемой валюте.

Строго говоря, украинцы по итогу вообще заплатят двойную, если не тройную цену. Потому что пушечное мясо, которое бросается на фронт десятками тонн — это тоже цена за «западную поддержку». Запад продает Украине свое оружие за жизни молодых здоровых мужиков, а потом еще потребует и в валюте. Самая настоящая сделка века.

Но проблема в том, что скоро Украину накроют такие темные времена, что Западу придется платить уж слишком много, а отдача будет неочевидной. Украину придется буквально кормить, а то и обогревать, и все это при том, что в самой Европе тоже будет бушевать кризис.

И когда Йенс Столтенберг говорит, что поражение Украины станет поражением НАТО — помимо чисто политических хотелок он имеет в виду и бизнес-проект, свои инвестиции. Которые терять очень сильно не хочется. Но скорее всего, потерять все-таки придется.

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