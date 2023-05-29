Мир 29 мая 2023, 07:21 Придется пересобирать. Названа причина, по которой гаубицы Caesar не подойдут ВСУ Французский активист Моро: гаубицы Caesar не подходят для зоны СВО Публичное достояние

Читать 360tv в

Самоходные артиллерийские установки Caesar, которые поставили для ВСУ Франция и Дания, быстро выйдут из строя в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» рассказал французский активист, окончивший военную академию и служивший в самом старом десантном полку армии своей страны, Ксавье Моро.

Он не стал скрывать, что Caesar — действительно «очень хорошее орудие» и его легко использовать, поскольку оно весит всего около 17,5 тонны. Однако в основном эти гаубицы применяли в Африке, где низка угроза контрбатарейной борьбы. С «нормальными боеприпасами» небронированные Caesar могут стрелять на расстояние до 40 километров, но таковых на Украину не отправляют из-за дороговизны, подчеркнул активист. Он пояснил, что Франция и сама закупает их у Германии.

Реклама

По мнению Моро, в Донбассе гаубицы Caesar использовать не стоит: они слишком быстро выйдут из строя, а ремонтировать их невозможно. «Секрет» этих орудий в том, что их придется пересобирать, подчеркнул Ксавье Моро.

О том, что Дания передаст Украине системы Caesar, стало известно еще в апреле. Недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что благодаря Дании и Франции страна сейчас располагает вторым по величине парком этих самоходных артиллерийских установок. Их не раз применяли для ударов по кварталам Донецкой Народной Республики.