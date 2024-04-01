Мир 01 апреля 2024, 08:58 «Придется отвечать». Гаврилов назвал истинную причину заявлений НАТО о конфликте с Россией Гаврилов: слова НАТО о готовности к конфликту отвлекают от коррупции на Украине Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

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Заявления Североатлантического альянса о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь от коррупции на Украине. Такое заявление сделал глава делегации российской стороны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщило РИА «Новости».

«Цель западных „буревестников“ видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную „черную дыру“, а также „прогреть“ общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности», — сказал Гаврилов.

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Американская верхушка военно-политического блока возводит новый «железный занавес» в Европе, отметил глава делегации. Однако отсидеться у них не получится.

«Каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок голословно обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть блок НАТО в украинский конфликт. Российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров и ставит под угрозу международный порядок. Но Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается конфликтовать с Североатлантическим альянсом.