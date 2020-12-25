Сделка между ЕС и Великобританией выгодна обеим сторонам. Однако с уходом Соединенного Королевства Евросоюз потеряет главного спонсора. Такое мнение высказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Они договорились о компромиссе: Великобритания выходит, но торговые отношения остаются, прозрачность границы остается. Не будут там стоять какие-то люди и держать ее на замке. Соответственно, они (британцы — прим. ред.) еще смогут работать в странах Евросоюза, а граждане Евросоюза могут работать в Великобритании», — заявил он.

По его словам, в договоре прописано много вещей, которые удастся сохранить. Это ощутят и обычные граждане, и предприниматели. Однако есть и другая сторона медали. Из-за Brexit решения, которые принимает Еврокомиссия, уже никакого отношения к Великобритании не будут иметь. Соединенное Королевство будет руководствоваться внутренним законодательством и только им, не оглядываясь на решения ЕС.

Великобритания — один из главных спонсоров проектов Евросоюза. Поэтому придется какие-то проекты урезать, сокращаться в связи с тем, что ушла одна из ведущих экономик Евросоюза. С другой стороны, остались Франция, Германия. Евросоюз не рухнет Алексей Макаркин.

Баланс между странами, которые получают поддержку, и теми, кто дает ее, сохранится. «Но денег будет меньше», — заключил эксперт.

Ранее Великобритания и Европейский союз договорились о том, как будут сотрудничать после окончания переходного периода Brexit. Они заключили торговую сделку, которая гарантирует им беспошлинную свободную торговлю.