Эксклюзив 05 июля 2023, 14:24 «Придется каяться». Американцы осквернили память предков поддержкой киевского режима Политолог Колчин: США оскорбили память сражавшихся с нацизмом предков поддержкой Украины РИА «Новости»

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США осквернили память американских солдат, боровшихся с нацизмом в XX веке, поддержав Украину. Таким мнением поделился с «360» политолог Петр Колчин.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты запятнали свою репутацию поддержкой украинских националистов. По словам дипломата, этот факт останется несмываемым пятном позора в истории США. Колчин согласился с мнением Антонова.

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«Своей открытой поддержкой киевского режима американцы фактически осквернили память своих предков, сражавшихся против нацизма в ходе Второй мировой войны», — отметил политолог.

Современный режим, существующий на территории Украины, стал прямым продолжателем дела немецких нацистов, обратил внимание собеседник «360». Украинские власти используют те же методы, идеологические концепции и даже ту же тактику в ходе боевых действий, указал Колчин. По его словам, киевский режим применяет геноцид, этнические чистки, бесчеловечное отношение как к своему населению, так и к народам, не относящимся к «титульной нации».

«Все это оскорбляет память тех американских солдат, которые сражались с нацистами в Африке и Европе. Фактически США перечеркивают весь свой вклад в дело борьбы с нацизмом и становятся его главным спонсором — главным спонсором убийства людей, главном спонсором беззакония и человеконенавистничества», — заявил политолог.

Собеседник «360» предупредил, что будущему поколению американцев придется как-то жить с этим.

«Вполне возможно, что уже через 20-30 лет после разгрома Киева, после опубликования всех свидетельств зверств этого режима американскому обществу придется каяться перед всем мировым сообществом за преступления, допущенные его правительством», — заключил Колчин.