Мир 19 декабря 2023, 05:02 «Придется идти с протянутой рукой». В Раде рассказали, что станет с Украиной без поддержки США Депутат Рады Устинова: без помощи США Украина пойдет с протянутой рукой РИА «Новости»

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Бюджет Украины в значительной мере состоит из американского финансирования. Если Конгресс США до Рождества не согласует новый пакет помощи, Украина «пойдет с протянутой рукой». Такое мнение высказала депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телеканала «Рада».

«До 30 сентября нам американцы давали до 1,1 миллиарда ежемесячно. Это были прямые поступления в бюджет. Проблема в том, что нам фактически нечем будет закрывать эту дыру. И нам придется снова идти с протянутой рукой по всем странам „Большой семерки“, которые и так два месяца нам помогают ее закрыть», — рассказала нардеп.

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Кроме того, Устинова сообщила, что Украина сейчас готовится к оборонным боевым действиям. Для этого ВСУ нужно построить трехуровневую линию защиты и нарастить темпы производства дронов.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что без финансовой поддержки со стороны западных стран Украина учетом ее текущего дефицита бюджета «продержится» всего пару месяцев.