Мир 22 ноября 2023, 02:49 «Придется без него». Зеленского не пригласят на переговоры с Россией Weltwoche: переговоры России и Украины пройдут без Зеленского РИА «Новости»

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Переговоры между Россией и Украиной могут пройти без участия президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель швейцарской газеты Die Weltwoche Вольфганг Койдль.

По мнению журналиста, переговоры неминуемы, но украинский президент мешает заключению мира.

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«Значит, придется без него», — сделал вывод Койдль.

Обозреватель считает, что упрямое нежелание Зеленского не идти на мирные переговоры делают его неудобным не только для российской власти, но также и для США и Европы.

«Вопрос не в том, будет ли устранено главное препятствие на пути к миру — Владимир Зеленский. Вопрос лишь в том, когда и, главное, как это произойдет», — заключил Вольфганг Койдль.

Ранее газета Cumhuriyet написала, что Запад может сменить Владимира Зеленского с помощью третьего Майдана.

В понедельник, 21 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали Украину начать переговоры с Россией.