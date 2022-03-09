Придем к знаменательному дню. Когда закончится спецоперация в Донбассе?

Российская военная операция на Украине продлится, предположительно, до мая. При этом в ближайшие несколько дней весь Донбасс может быть освобожден. Об этом в беседе с «360» заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Где-то примерно в течение ближайших десяти дней мы все-таки придем к такому знаменательному дню как день освобождения Донбасса. Есть весьма серьезная на этот момент надежда», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в целом военная операция, скорее всего, закончится к середине мая, однако точные сроки предсказать сложно.

«Если говорить об окончании операции, то я не стал бы торопиться и говорить, что мы тут в ближайшее время все вопросы порешаем. Есть у меня такое предположение (пока предварительное), что, наверно, все это может продлиться и до мая и, может быть, даже до середины мая. Понятно, что хотелось бы решить к официальному Дню Победы все эти вопросы, но, возможно, что не все получится то, что хочется», — отметил Перенджиев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. Как указывали в Минобороны РФ, российские военные наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории соседнего государства. При этом военные подчеркивали, что для мирных граждан спецоперация не несет опасности. В ответ Запад объявил о новых санкциях в отношении России.

По версии Минобороны РФ, спецоперация российских подразделений на Украине сорвала наступление ВСУ на республики Донбасса, отметил RT.