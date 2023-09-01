Мир 01 сентября 2023, 11:07 Причины растерянности Макрона из-за событий в Африке назвал российский сенатор Сенатор Пушков: Макрон растерян из-за успешной политики РФ в Африке РИА «Новости»

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону нечего противопоставить успешной политике России в Африке. Как отметил член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале, африканские страны тяготеют к РФ, поскольку страна олицетворяет для них альтернативу коллективному Западу.

Россию, по словам Пушкова, воспринимают как наследницу СССР, который много помогал Африке. Прежние западные метрополии африканские страны отторгают, поскольку те, как пояснил Пушков, никогда не ставили задачи способствовать развитию континента.

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«Растерянность и раздражение Макрона вызваны именно этими новыми факторами», — пояснил российский сенатор.

Франция, по его словам, теряет контроль над богатыми природными ресурсами регионами. Россия, напротив, усиливает свое влияние благодаря «дипломатии памяти». Сенатор заключил, что Франции трудно что-то противопоставить этому ресурсу РФ в Африке.