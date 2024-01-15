Мир 15 января 2024, 20:57 Причины поездки Залужного под Харьков раскрыли в Британии Эксперт Меркурис: Залужный поехал в Харьков, чтобы предотвратить захват региона РИА «Новости»

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с другими представителями Минобороны страны в Харьковской области из-за опасений, что российская армия может взять этот регион под контроль. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, Харьков — это большой промышленный центр. Украинские власти бояться, что Россия может захватить регион. По этой причине несколько дней назад в Харьковской области прошла большая встреча военного командования ВСУ. В ней приняли участие Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров.

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«Они, похоже, находятся в очень плохих отношениях, но были вынуждены встретиться», — отметил Меркурис.

Эксперт добавил, что ситуация в регионе складывается плохо для ВСУ, и украинское военное руководство не знает, как исправить положение.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер предположил, что Украина к сентябрю потеряет Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков.