Мир 31 августа 2023, 14:14 Причины начала спецоперации нашли в прошлом Экономист Сакс: США подтолкнули Россию к спецоперации задолго до прихода Путина РИА «Новости»

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Предпосылки для проведения специальной военной операции на Украине появились много лет назад, еще до избрания Владимира Путина президентом России, когда США первыми нарушили свои обещания об отказе расширения НАТО на восток. Об этом в своем YouTube-канале заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Он напомнил, что занимавший пост президента США Джордж Буш — старший пообещал советскому лидеру Михаилу Горбачеву, что расширения НАТО не будет. Но после распада СССР, в начале 90-х, американцы начали разрабатывать план по включению в состав альянса бывших республик.

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«По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США», — заявил Сакс, подчеркнув, что до избрания Путина президентом России оставалось еще чуть менее 10 лет.

Экономист добавил, что это решение подорвало доверие между двумя державами и стало источником сегодняшнего конфликта на Украине. Сакс подчеркнул, что американцы считали, что своими решениями сохранят мир в однополярном состоянии, где они продолжат доминировать. Но это стало их глобальной ошибкой.

Путин также отмечал, что Североатлантический альянс не оставил попыток усилить свое влияние в Восточной Европе, а также распространить его на Азиатско-Тихоокеанский регион и Западную Африку. Глава государства подчеркнул, что стоящие во главе альянса США преследуют собственные эгоистические цели, что угрожает мировой безопасности.