Причины мирового кризиса назвал советник президента Украины

По его словам, «первая причина — это цикличность кризисов, они случаются раз в 8–10 лет». Также Устенко уверен, что кризис вызвало «общее замедление темпов мирового экономического роста» и то, «что в последние годы крупные мировые игроки начали тянуть одеяло на себя, играть только в своих интересах, наплевав на международные соглашения».

Четвертая причина, по его мнению, падение цен на нефть. Пятым катализатором стали «точки геополитического напряжения, начиная от Ближнего Востока и заканчивая Донбассом».