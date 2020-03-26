    26 марта 2020, 18:31

    Причины мирового кризиса назвал советник президента Украины

    Дарья Морозова

    Мировой кризис имеет пять главных причин, считает советник президента Украины Олег Устенко. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, «первая причина — это цикличность кризисов, они случаются раз в 8–10 лет». Также Устенко уверен, что кризис вызвало «общее замедление темпов мирового экономического роста» и то, «что в последние годы крупные мировые игроки начали тянуть одеяло на себя, играть только в своих интересах, наплевав на международные соглашения».

    Четвертая причина, по его мнению, падение цен на нефть. Пятым катализатором стали «точки геополитического напряжения, начиная от Ближнего Востока и заканчивая Донбассом».