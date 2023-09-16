16 сентября 2023, 23:00
Причины медленного наступления ВСУ назвали в НАТО
Глава комитета НАТО Бауэр: неудачи ВСУ связаны с минными полями
Причиной медленного продвижения Украины является сложная ситуация на фронте. Таким мнением во время конференции в Норвегии поделился глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его слова привели «Известия».
В ходе выступления представитель Североатлантического альянса указал, что на поле боя заложили огромное количество мин.
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«Причина того, что для этого нужно время, заключается в том, что это крайне опасно», — пояснил он.
Бауэр также указал на отстающие мощности оборонной промышленности в странах-союзницах блока, растущие цены и медленные поставки вооружения. По его словам, попытки стран НАТО усилить безопасность будут бесполезны.
С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат. Такую цифру озвучил в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин. В украинской армии наблюдается настоящий кризис призывного ресурса, заявили власти ДНР.
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