Мир 16 сентября 2023, 23:00 Причины медленного наступления ВСУ назвали в НАТО Глава комитета НАТО Бауэр: неудачи ВСУ связаны с минными полями РИА «Новости»

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Причиной медленного продвижения Украины является сложная ситуация на фронте. Таким мнением во время конференции в Норвегии поделился глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его слова привели «Известия».

В ходе выступления представитель Североатлантического альянса указал, что на поле боя заложили огромное количество мин.

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«Причина того, что для этого нужно время, заключается в том, что это крайне опасно», — пояснил он.

Бауэр также указал на отстающие мощности оборонной промышленности в странах-союзницах блока, растущие цены и медленные поставки вооружения. По его словам, попытки стран НАТО усилить безопасность будут бесполезны.

С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч солдат. Такую цифру озвучил в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин. В украинской армии наблюдается настоящий кризис призывного ресурса, заявили власти ДНР.