Мир 18 февраля 2024, 23:25 Причины ярости ВСУ раскрыли на Западе Меркурис: ВСУ в ярости из-за некомпетентности командиров и властей Украины РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины возмутила некомпетентность командиров, также ярость солдат вызвала безграмотность политического руководства страны. Таким мнением британский эксперт Александр Меркурис поделился на своем YouTube-канале.

«Вся ситуация вокруг ВСУ близится к кризису. Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров и политического руководства», — отметил он.

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По словам эксперта, ситуация в украинской армии близится к катастрофе. Речь идет не о падении морального духа, так как солдаты Вооруженных сил Украины пребывают в бешенстве.

Маркурис привел слова анонимного источника на Украине, который рассказал, что некоторые бригады ВСУ открыто выражают недовольство происходящим и отказываются выполнять приказы командиров.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разочаровал своих солдат после сдачи Авдеевки в ДНР. Украинские военные потеряли к нему доверие, отметил эксперт.