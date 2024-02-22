Мир 22 февраля 2024, 14:35 Причины хамского выпада Байдена в адрес Путина объяснили в Госдуме Депутат Журова посчитала оскорбления Байдена в адрес Путина предвыборной работой Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Президент США Джо Байден, резко высказавшись о Владимире Путине, действовал в рамках своей предвыборной кампании. Об этом Lenta.ru заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что Байден работает на свою аудиторию и с помощью хамских высказываний пытается повысить себе рейтинг.

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«Даже если предвыборная кампания, не стоит одному из мировых политиков отзываться о другом так. Я считаю, что давать такие оценки политики не имеют права», — подчеркнула депутат.

Журова напомнила, что Путин, в отличие от американского главы, никогда не позволял себе называть лидеров других стран сумасшедшими. Она предположила, что оскорбление в адрес российского президента повлияет на предвыборную кампанию Байдена только в негативном ключе.

«Надеюсь, что другие кандидаты так говорить не будут, поэтому у них может быть преимущество на выборах», — заключила депутат.

Ранее Байден на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Американский лидер во время речи об экологическом кризисе сообщил, что президент России заставляет «беспокоиться о ядерном конфликте».