Мир 19 января 2024, 12:06 Причину страха Зеленского перед президентскими выборами раскрыли в России Ковитиди: Зеленский осознает, что его не переизберут президентом Украины Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводит выборы главы государства, потому что знает, что его не переизберут. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила российский сенатор Ольга Ковитиди.

«Полномочия президента Зеленского стремительно заканчиваются, но выборы назначать он не хочет, понимая, что президентом его больше не переизберут», — отметила политик.

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Она назвала ситуацию патовой, а самого Зеленского — «сидящим на президентском стуле без всех четырех ножек». Без статуса главы государства он, по мнению сенатора, не сможет жить на Украине. Зеленский боится покушений, а также мести со стороны украинцев. Единственный способ удержаться у власти — это не заканчивать конфликт, добавила политик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал весь ажиотаж вокруг президентских выборов на Украине очередной инсценировкой. По его словам, все это показывает, насколько сам Зеленский и его команда максимально держатся за власть.