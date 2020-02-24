Причину разногласий между Россией и Украиной назвали в Совфеде

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал причину разногласий между Киевом и Москвой. Это внешние факторы, и стоит их убрать, конфликт разрешится сам собой, уверен сенатор.

«Когда президент США говорит, что Россия и Украина „должны поладить друг с другом“, он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт», — заявил сенатор. Его слова привело РИА «Новости».

По словам сенатора, конфликт на Украине очень выгоден многим внешним силам. Не секрет, что за рубежом сделаны ставки на войну внутри страны. Если внешние силы перестанут поддерживать это противостояние, конфликт сам собой угаснет.

«Проще говоря: перестаньте поддерживать „партию войны“ на Украине, и конфликт сам прекратится», — поделился рецептом Косачев.

По мнению сенатора, у президента США Дональда Трампа при этом вряд ли хватит политической воли, чтобы прекратить поддерживать украинских «ястребов».

«Но то, что и он от этого устал, хороший признак», — заключил Косачев.