Мир 13 сентября 2023, 05:01 Причину потерь Киевом 40% дронов назвали в Лондоне Глава Генштаба Британии Сандерс: ВСУ теряет 40% дронов из-за ошибок пилотов Pxhere

Читать 360tv в

До 40% беспилотников на Украине уничтожаются из-за ошибок операторов. Такое мнение высказал начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс. Информация об этом появилась на сайте британского правительства.

Сандерс отметил, что в ходе развивающегося украинского конфликта с применением дронов 40% потерь происходят из-за ошибок операторов.

Реклама

«Когда ведется столь ожесточенная борьба [за контроль над] электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план», — заявил Сандерс.

В связи с этим, как отметил британский полковник, необходимы военнослужащие, как специалисты в киберсфере, так и операторы беспилотников или пехотинцы. Британские ВС будут наращивать имеющиеся у них БПЛА.

По словам Сандерса. Великобритания к концу этого года сформирует новую группу беспилотников. Она будет в составе переориентированного Объединенного авиационного командования. Также в планах развитие нового поколения беспилотных платформ в более тесном взаимодействии, указал Сандерс.