Мир 19 июня 2023, 11:45 Причину переноса биолабораторий США в третьи страны объяснили в Минобороны Минобороны: из-за высокого риска аварий США перенесли биолаборатории в третьи страны

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Высокий риск аварий в биологических лабораториях стал причиной решения властей США об их переносе в третьи страны, в том числе на Украину. Об этом на брифинге сообщил глава радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Высокий риск аварийных ситуации в биолабораториях стал причиной решений США вывести их из-под национальной юрисдикции и перенести их в третьи страны, включая Украину», — сказал он.

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Кириллов отметил, что этим фактором объясняется появление заболеваний и их переносчиков в регионах, несвойственным им изначально.

«В период с 2015 по 2022 год лишь в университете Северной Каролины зафиксировали 28 лабораторных происшествий, связанных с укусами лабораторных животных, розливами биоматериала и распространением аэрозоля микроорганизмов», — добавил начальник войск РХБЗ.

Ранее Минобороны сообщило, что США пытаются создать насекомых, переносящих Эболу и ВИЧ.