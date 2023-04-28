Мир 28 апреля 2023, 00:09 Причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных объяснили Генерал Ретунский: новая тактика российских военных доставляет большие проблемы ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Действия российской авиации и беспилотников доставляют большие проблемы украинским войскам. Об этом рассказал заслуженный военный летчик России, экс-командующий 16-й воздушной армией, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский в разговоре с «Московским комсомольцем».

Тактика, по его словам, наиболее быстро реагирует на появление новых видов вооружений и техники, поэтому российские военные стали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов.

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Также авиация ВС России применяет для выполнения единого плана и задачи группы тактического назначения в комплексе. Другими словами, самолеты вылетают массово, а не парами. Это показало значительную эффективность, сказал Ретунский. Также он отметил применение дронов, которые действуют по принципу самолетов.

«Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — сказал генерал-лейтенант запаса.

Российские военные сбили украинский самолет Су-24 в небе над ДНР. Истребительная авиация ВКС России сбила самолет в районе населенного пункта Липовка. За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, а также перехватили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны России.