Мир 26 июля 2023, 01:59 Причину массовой гибели солдат ВСУ раскрыли в Австрии Австрийский полковник Райснер: ВСУ теряют много бойцов из-за неопытности командиров РИА «Новости»

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Причина гибели украинских солдат в зоне СВО заключается в неопытности командиров ВСУ, заявил в интервью N-TV военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. Он отметил, что многих военных, прошедших обучение в странах НАТО, уже нет в живых.

Райснер рассказал изданию случай, когда командир своим приказом погубил почти половину взвода.

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«По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — отметил австрийский полковник.

По словам офицера, ошибка командира сильно ударила по моральному духу оставшихся в живых украинских солдат. Райснер заявил, что первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась. Офицер отметил, что у украинской армии большие проблемы с синхронизацией действий различных подразделений, солдатам приходится отступать под огнем своей же артиллерии.

Австрийский стратег отметил, что контрнаступление идет тяжело, так как «у русских очень хорошие средства радиоэлектронной борьбы». Также офицер не обошел вниманием минные поля, которые мешают продвижению солдат ВСУ.