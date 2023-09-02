Мир 02 сентября 2023, 17:41 Причину лесных пожаров на Гавайях назвали в США WP: халатность стала причиной возникновения пожаров на Гавайях Unsplash

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Причиной сильных пожаров на Гавайях стала халатность местных властей. На это указали в материале издания The Washington Post.

«Холмы вокруг города Лахайна были покрыты остатками от плантаций с сахарным тростником. В результате бездействия властей эти растения разрослись и подобрались вплотную к домам местных жителей», — объяснил профессор пожароведения в Университете Тасмании Дэвид Боумен.

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Однако не только распространение сухой растительности стало причиной ЧП. Департамент природных и земельных ресурсов штата ранее обращался к властям по поводу нехватки воды для тушения пожаров, изношенности электросетей и недостаточной подготовки местных экстренных служб к таким ситуациям.

«Я видел, что некоторые люди даже и не предполагали вероятного пожара. Мы же всегда понимали, что такое возможно, но соответствующих усилий не приняли», — признался член правления штата по борьбе с лесными пожарами Марк Торн.

Лесные пожары на Гавайях вспыхнули в начале августе. Из-за ветра огонь быстро перешел на город Лахайна, который сгорел почти полностью.

Ранее жители штата пожаловались на недостаточное внимание к ситуации с пожарами со стороны федеральных властей США.